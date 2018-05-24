Вице-премьер Акимов рассказал о преимуществах экономики данных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Новый вице-премьер РФ по цифровой экономике, транспорту и связи Максим Акимов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о преимуществах экономики данных.

"Экономика, построенная на данных, на обеспечении бесшовной миграции данных, на обработке с помощью невиданных доселе мощных алгоритмов — конечно, это все принесет абсолютно новые дивиденды. Это в здравоохранении десятки тысяч сохраненных жизней. Это абсолютно новая скорость перемещения товаров. Это абсолютно новые сервисы, которые уже входят в нашу жизнь", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, экономика данных — "очень сложное, очень рискованное, сложно управляемое, потому что меняет природу национальных государств и их возможности, очень трансграничное и глобальное явление".

"Это большой вызов не только для РФ, но и без сомнения всех государств и большой вызов, конечно, для нашего государства, нашего отечества. И конечно, мы должны увидеть в нем прежде всего огромные возможности для улучшения жизни людей и для повышения эффективности экономики и для нахождения абсолютно новых рецептов развития", — отметил он.

Вице-премьер отметил и риски экономики данных. "Конечно, одна из базовых вещей — это не только кибербезопасность, борьба с прямым мошенничеством, это абсолютно новые режимы регулирования данных", — сказал он.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.