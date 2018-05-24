Власти Забайкалья и Байкальская горная компания создадут коворкинг-центр

ЧИТА, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Забайкалья Наталья Жданова и председатель совета директоров "Байкальской горной компании", являющейся оператором освоения Удоканского месторождения на севере Забайкальского края, Валерий Казикаев подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.

"В рамках соглашения они намерены создать и развивать пространство коллективной работы "Точка кипения" в краевой столице в соответствии с форматом автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", — уточнили в пресс-службе.

Реализация проекта направлена на кадровое обеспечение промышленного роста региона за счет внедрения в Забайкальском крае новых моделей и лучших практик основного и дополнительного образования, формирования системы подготовки и поддержки талантливой молодежи, а также современных методик ранней профориентации, включая развитие и популяризацию международного движения "WorldSkills".

Пространство коллективной работы "Точка кипения" — новая форма работы, набирающая обороты, первая появилась в Москве в 2015 году, и за это время создано уже 12 региональных площадок.

Валерий Казикаев подчеркнул, что для "Байкальской горной компании" проект важен, прежде всего, возможностями по формированию кадрового резерва, а в перспективе — для создания в Крае современной образовательной базы для дальнейшего развития горнорудной промышленности.

"Мы считаем, что для обеспечения работы такого масштабного предприятия, как ГМК "Удокан", искать и готовить необходимые квалифицированные кадры надо прежде всего на месте. Это самый рациональный подход. "Точка кипения", как формат поддержки научно-производственных стартапов и современных систем подготовки специалистов, уже зарекомендовал себя в регионах. Уверен, что он позволит по-настоящему раскрыть и использовать потенциал забайкальцев", — приводит пресс-служба слова Казикаева.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.