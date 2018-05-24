Голикова рассказала об этапах реорганизации Минобрнауки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом кабмине, в интервью РИА Новости заявила, что вопрос сокращений в связи с реорганизацией Минобрнауки пока не обсуждается, однако может возникнуть на повестке дня.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО).
"Мы сейчас эту тему пока не обсуждаем, вполне возможно, что она возникнет на повестке дня", — сказала Голикова РИА Новости кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможных сокращениях.
Она напомнила, что ФАНО плотно координировало свою деятельность с Российской академией наук, и все назначения, которые осуществлялись в учреждениях, подведомственных ФАНО, в обязательном порядке в соответствии с законом согласовывались с РАН.
"Нам нужно пройти эту процедуру: помимо всех ликвидационных процедур внести изменения в законодательство, и дальше уже мы будем смотреть — произойдет ли у нас сокращение численности или не произойдет. Но я думаю, что операционное сокращение численности произойдет за счет сокращения обеспечивающих подразделений", — сказала собеседница агентства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, директор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".
В рамках ПМЭФ прошла выездная игра "Брэйн-ринга", в которой сразились команды "Сбербанка", ВТБ, "Внешэкономбанка", "Газпром нефти" и "Ростелекома". Кубок победителя достался команде "Газпром нефти", а серебро — у "Сбербанка".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принимает участие в работе форума. Власти Московской области намерены на ПМЭФ подписать около 20 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 30 млрд рублей.
Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на панельной сессии "Перспективы продвижения деловой повестки дня деятельности ШОС на новом этапе развития".
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на панельной сессии регионального консультативного форума "Деловой двадцатки" (B20) "Цифровизация – двигатель роста и инклюзивного развития".
Международный автопробег раритетных автомобилей "Ралли мира" стартовал 18 мая в Монте-Карло под лозунгом "Россия и Европа вместе", а 23 мая финишировал на площадке ПМЭФ. Участники заезда присоединились к гостям форума.
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