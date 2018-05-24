Голикова рассказала об этапах реорганизации Минобрнауки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом кабмине, в интервью РИА Новости заявила, что вопрос сокращений в связи с реорганизацией Минобрнауки пока не обсуждается, однако может возникнуть на повестке дня.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

"Мы сейчас эту тему пока не обсуждаем, вполне возможно, что она возникнет на повестке дня", — сказала Голикова РИА Новости кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможных сокращениях.

Она напомнила, что ФАНО плотно координировало свою деятельность с Российской академией наук, и все назначения, которые осуществлялись в учреждениях, подведомственных ФАНО, в обязательном порядке в соответствии с законом согласовывались с РАН.

"Нам нужно пройти эту процедуру: помимо всех ликвидационных процедур внести изменения в законодательство, и дальше уже мы будем смотреть — произойдет ли у нас сокращение численности или не произойдет. Но я думаю, что операционное сокращение численности произойдет за счет сокращения обеспечивающих подразделений", — сказала собеседница агентства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.