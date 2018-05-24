Путин высоко оценил значение сотрудничества России с МВФ

Президент РФ Владимир Путин и директор–распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард во время встречи в Константиновском дворце в Стрельне. 24 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и директор–распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард во время встречи в Константиновском дворце в Стрельне. 24 мая 2018

СТРЕЛЬНА, 24 мая — РИА Новости. Россия всегда с интересом ждет оценок и прогнозов Международного валютного фонда, заявил президент России Владимир Путин.

Встреча Путина с директором МВФ Кристин Лагард обошлась без вручения букета, цветы были замечены только на столе, разделявшем глав делегаций pic.twitter.com/hnNPbTTYvS — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 мая 2018 г.

В четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер провел встречу с главой МВФ Кристин Лагард.

"Будем ждать, как обычно на мероприятиях подобного рода, на двадцатках, мы всегда все с интересом ждем ваших выступлений. Для всех нас всегда важны ваши оценки и прогнозы", — заявил Путин на встрече с Лагард.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.