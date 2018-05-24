Евразийский банк развития профинансирует строительство ВСМ "Москва-Казань"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские железные дороги (РЖД) и Евразийский банк развития договорились о сотрудничестве в реализации строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Казань", сообщает в четверг пресс-служба РЖД.

Как сообщает компания, соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

ОАО "РЖД" и Евразийский банк развития заключили соглашение о сотрудничестве в реализации проекта ВСМ Москва — Казань. Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов.

"Соглашение подписано в целях обеспечения финансирования проекта, как путем участия в акционерном капитале специальной проектной компании, так и через предоставление долгового финансирования, а также привлечения финансирования от международных институциональных инвесторов", — отмечается в сообщении.

В рамках соглашения стороны намерены обмениваться информацией о подготовке к реализации и о возможных мерах поддержки проекта.

Пилотной ВСМ в России должна стать линия Москва-Казань стоимостью более триллиона рублей. Представитель РЖД осенью 2017 года сообщал РИА Новости, что в качестве опытного участка будет построена высокоскоростная магистраль Москва-Владимир. На первом этапе реализации проекта высокоскоростные поезда смогут курсировать по новой ВСМ от Москвы до Владимира, а затем по существующей линии до Нижнего Новгорода.

Об интересе участвовать в строительстве и финансировании ВСМ Москва-Казань заявляли немецкие и китайские компании. Предполагается, что ВСМ Москва-Казань станет частью глобальной ВСМ "Евразия", которая соединит железные дороги Китая и Европы через Казахстан, Россию и Белоруссию.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.