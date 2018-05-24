Трутнев пригласил предпринимателей из Казахстана принять участие в ВЭФ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пригласил делегацию из Казахстана принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018), который начнется 11 сентября.

"Уважаемые коллеги, 11 сентября во Владивостоке начнет работу четвертый Восточный экономический форум. Более пяти тысяч гостей со всего мира примут в нем участие. Приглашаем вас принять участие", — сказал Трутнев, выступая с приветственным словом на сессии ПМЭФ-2018 "Инвестиционные возможности в ЕАЭС: приватизация государственных активов в Республике Казахстан".

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.