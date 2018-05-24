Голикова рассказала о своей команде

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом кабмине, охарактеризовала свою новую команду как большой коллектив, призванный решать поставленные президентом задачи и достигать тех целей, которые обозначены в его новом майском указе.

"Я думаю, что команда у меня большая, команда у меня — вся страна и все те структуры, которые находятся непосредственно в сфере моей координации. Это ведомства, я их называю социально-экономического блока, потому что они представлены не только традиционной социалкой, они еще представлены образованием, наукой, рядом надзорных структур, структур, которые занимаются рынком труда. Поэтому мы большой коллектив, призванный решать поставленные президентом задачи и достигать тех целей, которые обозначены в его новом майском указе", — сказала Голикова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Президент России Владимир Путин в своем новом майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставил цели по росту численности населения России, повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, росту реальных доходов граждан, а также росту пенсий выше уровня инфляции. Кроме того, по поручению главы государства к 2030 году уровень продолжительности жизни должен достигнуть 80 лет.

Среди целей указа также снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно, ускорение технологического развития России, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.

Петербургский международный экономический форум в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.