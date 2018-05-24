Оператор Wi-Fi в российском метро экспортирует свою технологию за рубеж

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Компания "МаксимаТелеком", российский оператор бесплатной сети Wi-Fi в транспорте, и индийская технологическая компания TechnoSatComm заключили соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта по созданию публичной сети Wi-Fi в метро Дели.

Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018). Стороны намерены апробировать в сети Wi-Fi метро Дели, создаваемой TechnoSatComm, системы авторизации и монетизации "МаксимаТелеком".

Кроме того, TechnoSatComm рассматривает привлечение "МаксимаТелеком" в качестве консультанта по стратегии, технологиям и IR для проекта в Дели и его расширения на всю территорию Индии.

"МаксимаТелеком" развивает платформу коммерциализации собственных и партнерских публичных сетей Wi-Fi. Структуре НПФ "Благосостояние" УК "Трансфингруп" принадлежит 23,75% в АО "МаксимаТелеком". Контролирующими акционерами являются структуры Сергея Асланяна и Алеко Крихели.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.