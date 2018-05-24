Сбербанк и 1С заключили соглашение о сотрудничестве

Павильоны компании 1С и Россельхозбанка на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2018

Павильоны компании 1С и Россельхозбанка на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2018

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сбербанк и компания "1С" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере интеграции своих продуктов и сервисов для корпоративного кредитования, финансирования инвестиционной и экспортной деятельности, а также других банковских операций и услуг, говорится в сообщении пресс-службы крупнейшего российского банка.

"Банк рассматривает компанию "1С" в качестве одного из стратегических партнеров по предоставлению программных решений для бухгалтерского и других видов учета, в которых мы хотим видеть интегрированными наши банковские сервисы и услуги. Электронная передача документов в банк напрямую из программ "1С" позволяет вывести на новый уровень удобство взаимодействия клиентов с банком и соответствует стратегии банка по переводу финансовой отчетности корпоративных заемщиков в электронную форму", — цитирует пресс-служба старшего вице-президента, руководителя "Корпоративного блока" Сбербанка Анатолия Попова.

Директор "1С" Борис Нуралиев отметил, что такое партнерство позволит получить доступ к сервисам банка непосредственно из программ "1С" и сделает обмен платежными и другими электронными документами более удобным.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.