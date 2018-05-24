РВК примет участие в создании фонда Национальной технологической инициативы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) совместно с АО "УК Газсервискомпозит", "УК Ломоносов Капитал" и группой компаний Kama Flow на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о создании фонда Национальной технологической инициативы (НТИ), говорится в сообщении РВК.

В апреле 2018 года группа компаний Kama Flow стала победителем конкурса на управление фондом НТИ. Она привлекла в фонд первых частных соинвесторов с общим объемом инвестиционных обязательств в 600 миллионов рублей.

Размер фонда НТИ и привлекаемых средств в виде соинвестиций в портфельные компании составит не менее 3,5 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда рублей вносит "Инфрафонд" РВК за счет средств субсидии НТИ. Фонд создается в формате инвестиционного товарищества на срок 10 лет, инвестиционный период составит 5 лет.

Фонд НТИ создается для поддержки инновационных проектов, развивающих "сквозные технологии", критически важные для формирования новых рынков НТИ. В их числе — технологии хранения и анализа больших данных, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые технологии, новые источники энергии, робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологии.

Инвестиции будут направляться в российские проекты посевных и ранних стадий. Объем инвестиций в одну портфельную компанию составит не более 10% от общего объема инвестиционных обязательств, если иное решение не принято общим собранием товарищей. В совокупности фонд планирует инвестировать не менее 8 портфельных компаний.

"Создание фонда обеспечит диверсификацию инструментов финансовой поддержки проектов НТИ. Мы планируем использовать венчурное инвестирование как дополнение и альтернативу грантовой поддержке, которая пока остается наиболее часто используемым механизмом. Фонд начинает активное формирование пула проектов, первые сделки мы рассчитываем объявить до конца 2018 года", — приводятся в сообщении слова гендиректора РВК Александра Повалко.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.