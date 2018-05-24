Минтруд не будет освобождать работающих студентов от страховых взносов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Минтруд РФ отказался от идеи по освобождению работающих студентов от страховых взносов, сообщил РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
В декабре Топилин заявил в интервью РИА Новости, что Минтруд рассматривает возможность освобождения работающих студентов от страховых взносов. Он указал, что данные меры помогут стимулировать молодежную занятость.
"Ушла эта идея", — сказал министр.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.