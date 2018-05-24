Минтруд не будет освобождать работающих студентов от страховых взносов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Минтруд РФ отказался от идеи по освобождению работающих студентов от страховых взносов, сообщил РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

В декабре Топилин заявил в интервью РИА Новости, что Минтруд рассматривает возможность освобождения работающих студентов от страховых взносов. Он указал, что данные меры помогут стимулировать молодежную занятость.

"Ушла эта идея", — сказал министр.

"Мы сейчас пытаемся в новом проекте закона о занятости в части перераспределения пособий прописать поддержку молодежи, которая вступает на рынок труда, но пока это в подвешенном состоянии", — добавил он.

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