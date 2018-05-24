С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев пригласил инвесторов из Казахстана создавать проекты на Дальнем Востоке.

"В Дальний Восток инвестируют 17 стран мира. Мы надеемся на расширение (числа — ред.) наших друзей и коллег из Казахстана в этом инвестиционном потоке. Некоторые предложения уже существуют", — сказал Трутнев.

Он заявил об этом, выступая с приветственным словом на сессии ПМЭФ-2018 "Инвестиционные возможности в ЕАЭС: приватизация государственных активов в Республике Казахстан".

"Завтра мы будем встречаться с руководством компании "Казминералс" и обсуждать перспективы сотрудничества по освоению Баимской рудной зоны. Это крупнейший участок добычи меди в мире с общим объемом инвестиций более 4 миллиардов долларов. Будем поддерживать участие наших коллег в этой работе. Надеюсь, что в ходе сотрудничества возникнут и новые инвестиционные проекты", — добавил вице-премьер.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.