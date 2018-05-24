Голикова рассказала о ручном управлении при работе с социальными проблемами

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая социальный блок в новом кабинете министров, рассказала о слабых местах в социальном блоке.

"Есть такие слабые места, на которые недостаточно внимания было обращено, и сегодня работа вот эта по закрытию этих слабых (мест – ред.), она очень важна. Конечно, большая страна, конечно, много проблем, но в каких-то вещах, видимо, придется применять и ручное управление", — сказала Голикова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент РФ Владимир Путин в своем новом "майском" указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставил цели по росту численности населения России, повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, росту реальных доходов граждан, а также росту пенсий выше уровня инфляции. Кроме того, по поручению главы государства, к 2030 году уровень продолжительности жизни должен достичь 80 лет.

Также среди целей указа снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно, ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.