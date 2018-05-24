Голикова рассказала о ручном управлении при работе с социальными проблемами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая социальный блок в новом кабинете министров, рассказала о слабых местах в социальном блоке.
"Есть такие слабые места, на которые недостаточно внимания было обращено, и сегодня работа вот эта по закрытию этих слабых (мест – ред.), она очень важна. Конечно, большая страна, конечно, много проблем, но в каких-то вещах, видимо, придется применять и ручное управление", — сказала Голикова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент РФ Владимир Путин в своем новом "майском" указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставил цели по росту численности населения России, повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, росту реальных доходов граждан, а также росту пенсий выше уровня инфляции. Кроме того, по поручению главы государства, к 2030 году уровень продолжительности жизни должен достичь 80 лет.
Также среди целей указа снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно, ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
В первый день работы форума одной из основных тем дискуссий стало обсуждение экономического роста России.
В павильоне F "Экспофорума" работает мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок ПМЭФ.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин принял участие в первой дискуссии ПМЭФ "Российская экономика на траектории роста".
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, директор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".
В рамках ПМЭФ прошла выездная игра "Брэйн-ринга", в которой сразились команды "Сбербанка", ВТБ, "Внешэкономбанка", "Газпром нефти" и "Ростелекома". Кубок победителя достался команде "Газпром нефти", а серебро — у "Сбербанка".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принимает участие в работе форума. Власти Московской области намерены на ПМЭФ подписать около 20 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 30 млрд рублей.
Стенд-презентация российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО 2025.
Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на панельной сессии "Перспективы продвижения деловой повестки дня деятельности ШОС на новом этапе развития".
Организатором ПМЭФ-2018 выступил Фонд "Росконгресс".
Ожидается, что участие в Петербургском форуме примут более 15 тысяч гостей.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на панельной сессии регионального консультативного форума "Деловой двадцатки" (B20) "Цифровизация – двигатель роста и инклюзивного развития".
Кубок победителя выездного "Брэйн-ринга" достался команде "Газпром нефти", а серебро — у "Сбербанка". Игра прошла в первый день работы форума.
Стенд "Сбербанка" на Петербургском международном экономическом форуме.
Международный автопробег раритетных автомобилей "Ралли мира" стартовал 18 мая в Монте-Карло под лозунгом "Россия и Европа вместе", а 23 мая финишировал на площадке ПМЭФ. Участники заезда присоединились к гостям форума.
На полях форума пройдут бизнес-диалоги — Россия-Финляндия, Россия-Индия, Россия-Мексика, Россия-Италия, Россия-Швеция, Россия-США, Россия-Франция, Россия-Япония, Россия-Африка и другие.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева выступает на завтраке губернаторов на Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (слева) во время Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 24 по 26 мая.