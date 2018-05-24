Сбербанк и "Щекиноазот" заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Сбербанк и компания "Щекиноазот" заключили на ПМЭФ соглашение о стратегическом сотрудничестве, говорится в сообщении пресс-службы крупнейшего российского банка.

"Сбербанк организует качественное высокотехнологичное банковское обслуживание компании, финансирование ее деятельности, размещение временно свободных финансовых ресурсов, внедрение современных банковских технологий управления финансовыми ресурсами и продуктами. В свою очередь, "Щекиноазот" предоставит Сбербанку и его дочерним организациям возможность участия в реализуемых им инвестиционных проектах", — говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.