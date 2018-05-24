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Петербургский международный экономический форум

Голикова назвала сроки создания механизма для выявления самозанятых граждан

15:2624.05.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Механизм для выявления самозанятых граждан для уплаты ими взносов в систему соцстрахования планируется выработать до начала июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГД продлила в первом чтении освобождение от выплат НДФЛ самозанятых граждан
"Сейчас министерство финансов работает над этой темой, мы планируем, что до начала июня мы каким-то образом отработаем и согласуем механизмы, которые позволят нам поэтапно выявлять это самозанятое население с целью последующей уплаты ими, в том числе, страховых взносов в систему обязательного социального страхования", — сказала Голикова в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Минюст России разрабатывает законопроект, определяющий правовой статус самозанятых граждан, сообщила ранее пресс-служба министерства. Предлагается закрепить категорию "самозанятых граждан", установив следующие критерии: физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск направленную на систематическое получение дохода деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору.

Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Силуанов пообещал шесть лет не менять налоги‍
При этом самозанятый гражданин не регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и представляет уведомление об осуществлении указанной деятельности в налоговый орган в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

После законодательного закрепления правового статуса самозанятых граждан будут внесены изменения в Налоговый, Трудовой кодексы, в Кодекс об административных правонарушениях и ряд других законодательных актов РФ.

Минфин, которому наряду с Минюстом, Минтрудом и Минэкономразвития поручено в срок до 26 июня завершить работу по закреплению правого статуса самозанятых граждан, в начале мая сообщил, что предлагает ввести с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые граждане. Это репетиторы, няни, домработницы и прочие лица, которые оказывают частные услуги, но сейчас, в основном, нелегально.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

Начало работы Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ первый день работы форума одной из основных тем дискуссий стало обсуждение экономического роста России.Участники Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В первый день работы форума одной из основных тем дискуссий стало обсуждение экономического роста России.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ павильоне F "Экспофорума" работает мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок ПМЭФ.Посетители у стенда Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В павильоне F "Экспофорума" работает мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок ПМЭФ.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин принял участие в первой дискуссии ПМЭФ "Российская экономика на траектории роста".Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин принял участие в первой дискуссии ПМЭФ "Российская экономика на траектории роста".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, директор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".Петербургский международный экономический форум
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, директор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ рамках ПМЭФ прошла выездная игра "Брэйн-ринга", в которой сразились команды "Сбербанка", ВТБ, "Внешэкономбанка", "Газпром нефти" и "Ростелекома". Кубок победителя достался команде "Газпром нефти", а серебро — у "Сбербанка".Волонтер перед началом «Брэйн ринга» на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В рамках ПМЭФ прошла выездная игра "Брэйн-ринга", в которой сразились команды "Сбербанка", ВТБ, "Внешэкономбанка", "Газпром нефти" и "Ростелекома". Кубок победителя достался команде "Газпром нефти", а серебро — у "Сбербанка".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев принимает участие в работе форума. Власти Московской области намерены на ПМЭФ подписать около 20 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 30 млрд рублей.Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев принимает участие в работе форума. Власти Московской области намерены на ПМЭФ подписать около 20 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 30 млрд рублей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд-презентация российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО 2025.Петербургский международный экономический форум. 24 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд-презентация российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО 2025.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на панельной сессии "Перспективы продвижения деловой повестки дня деятельности ШОС на новом этапе развития".Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на панельной сессии "Перспективы продвижения деловой повестки дня деятельности ШОС на новом этапе развития".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОрганизатором ПМЭФ-2018 выступил Фонд "Росконгресс".Участница Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Организатором ПМЭФ-2018 выступил Фонд "Росконгресс".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОжидается, что участие в Петербургском форуме примут более 15 тысяч гостей.Участники Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ожидается, что участие в Петербургском форуме примут более 15 тысяч гостей.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на панельной сессии регионального консультативного форума "Деловой двадцатки" (B20) "Цифровизация – двигатель роста и инклюзивного развития".Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на панельной сессии регионального консультативного форума Деловой двадцатки (B20) Цифровизация – двигатель роста и инклюзивного развития в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на панельной сессии регионального консультативного форума "Деловой двадцатки" (B20) "Цифровизация – двигатель роста и инклюзивного развития".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКубок победителя выездного "Брэйн-ринга" достался команде "Газпром нефти", а серебро — у "Сбербанка". Игра прошла в первый день работы форума.Участники во время интеллектуальной игры Брейн-ринг на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Кубок победителя выездного "Брэйн-ринга" достался команде "Газпром нефти", а серебро — у "Сбербанка". Игра прошла в первый день работы форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд "Сбербанка" на Петербургском международном экономическом форуме.Участница Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Стенд "Сбербанка" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМеждународный автопробег раритетных автомобилей "Ралли мира" стартовал 18 мая в Монте-Карло под лозунгом "Россия и Европа вместе", а 23 мая финишировал на площадке ПМЭФ. Участники заезда присоединились к гостям форума.Ретро-автомобили на международном проекте Ралли мира в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Международный автопробег раритетных автомобилей "Ралли мира" стартовал 18 мая в Монте-Карло под лозунгом "Россия и Европа вместе", а 23 мая финишировал на площадке ПМЭФ. Участники заезда присоединились к гостям форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа полях форума пройдут бизнес-диалоги — Россия-Финляндия, Россия-Индия, Россия-Мексика, Россия-Италия, Россия-Швеция, Россия-США, Россия-Франция, Россия-Япония, Россия-Африка и другие.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На полях форума пройдут бизнес-диалоги — Россия-Финляндия, Россия-Индия, Россия-Мексика, Россия-Италия, Россия-Швеция, Россия-США, Россия-Франция, Россия-Япония, Россия-Африка и другие.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева выступает на завтраке губернаторов на Петербургском международном экономическом форуме.Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева выступает на завтраке губернаторов на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева выступает на завтраке губернаторов на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (слева) во время Петербургского международного экономического форума.Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (слева) во время Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (слева) во время Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум в этом году проходит с 24 по 26 мая.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 24 по 26 мая.
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