Голикова назвала сроки создания механизма для выявления самозанятых граждан

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Механизм для выявления самозанятых граждан для уплаты ими взносов в систему соцстрахования планируется выработать до начала июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сейчас министерство финансов работает над этой темой, мы планируем, что до начала июня мы каким-то образом отработаем и согласуем механизмы, которые позволят нам поэтапно выявлять это самозанятое население с целью последующей уплаты ими, в том числе, страховых взносов в систему обязательного социального страхования", — сказала Голикова в интервью телеканалу " Россия 24 " в рамках Петербургского международного экономического форума.

Минюст России разрабатывает законопроект, определяющий правовой статус самозанятых граждан, сообщила ранее пресс-служба министерства. Предлагается закрепить категорию "самозанятых граждан", установив следующие критерии: физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск направленную на систематическое получение дохода деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору.

При этом самозанятый гражданин не регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и представляет уведомление об осуществлении указанной деятельности в налоговый орган в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

После законодательного закрепления правового статуса самозанятых граждан будут внесены изменения в Налоговый, Трудовой кодексы, в Кодекс об административных правонарушениях и ряд других законодательных актов РФ.

Минфин, которому наряду с Минюстом, Минтрудом и Минэкономразвития поручено в срок до 26 июня завершить работу по закреплению правого статуса самозанятых граждан, в начале мая сообщил, что предлагает ввести с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые граждане. Это репетиторы, няни, домработницы и прочие лица, которые оказывают частные услуги, но сейчас, в основном, нелегально.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.