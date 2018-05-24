Procter&Gamble намерена построить под Тулой логистический центр

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Американская компания Procter&Gamble (P&G), один из лидеров мирового рынка потребительских товаров, планирует создать в городе Новомосковск Тульской области один из крупнейших в Европе логистических центров, вложив в его строительство около 2,2 миллиарда рублей, сообщает облправительство.

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта между "Проктер энд Гэмбл – Новомосковск" и губернатором региона Алексеем Дюминым было подписано 24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Проктер энд Гэмбл — Новомосковск" планирует создать дистрибьюторский центр и вложить в его строительство около 2,2 миллиарда рублей.

Как отметил Дюмин, подписанное инвестиционное соглашение "придаст импульс развитию" промышленного кластера Новомосковска и даст 600 новых рабочих мест.

Базирующаяся в американском штате Огайо Procter&Gamble была основана в 1837 году. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter&Gamble — стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med. В России компания открыла свое представительство в 1991 году и сегодня продает на территории страны более 70 торговых марок. Компании принадлежат заводы в Новомосковске (Тульская область) и Дзержинске (Нижегородская область), а также фабрика в Санкт-Петербурге.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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