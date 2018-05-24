Россия сохранит приверженность курсу на свободную торговлю, заявил Силуанов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Россия сохраняет приверженность курсу на свободную торговлю и свободное перемещение капитала, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Конечно, мы выступаем за то, чтобы продолжался курс на свободное перемещение капиталов, на свободную торговлю", — сказал Силуанов, выступая на сессии клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.