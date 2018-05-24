Ярославская область будет развивать судостроительный кластер вместе с ОСК

БРЯНСК, 24 мая – РИА Новости. Ярославская область будет развивать судостроительный кластер в сотрудничестве с АО "Объединенная судостроительная корпорация", соглашение о сотрудничестве подписано на XXII Петербургском международном экономическом форуме, сообщает в четверг облправительство.

"На Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение между правительством Ярославской области и АО "Объединенная судостроительная корпорация", — говорится в сообщении.

Документ, предусматривающий развитие производственной кооперации, реализацию научно-конструкторского и производственного потенциала региона в судостроительной отрасли, подписали губернатор Дмитрий Миронов и президент крупнейшей судостроительной компании России Алексей Рахманов.

В Ярославской области сложился полноценный судостроительный кластер, в этой отрасли работают пять компаний, каждая из которых может стать партнером Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), отмечается в сообщении. Также свою продукцию для ОСК могут поставлять предприятия, работающие в сферах двигателестроения и энергетики.

По данным правительства, ООО "Компания "Дизель" готова производить для судостроителей дизель-генераторы. Кроме того, ведутся переговоры с финской компанией "Wärtsilä" о возможной локализации в регионе производства морских двигателей.

"Ярославская область, и в первую очередь рыбинский "Сатурн" – это самое главное предприятие и главный компонент импортозамещения в надводном судостроении, который позволит производить газотурбинные двигатели для российского военного флота… И, конечно, мы видим перспективы в работе с созданным в Ярославской области судостроительным кластером", — приводятся слова Рахманова.

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