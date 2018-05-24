Башкирия и "Камаз" подписали соглашение об инвестициях в два автозавода

УФА, 24 мая – РИА Новости. Республика Башкортостан и российская компания "Камаз" подписали соглашение в рамках Петербургского экономического форума, согласно которой автопроизводитель вложит инвестиции в два региональных завода по производству автобетоновозов и автобусов, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Соглашение, подписанное главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым и генеральным директором компании Сергеем Когогиным, предусматривает взаимодействие сторон, направленное на эффективное развитие предприятий "Камаза", расположенных на территории региона, в том числе путём реализации инвестиционных проектов. Предполагается создание рабочей группы, рассмотрение возможности включения программ по развитию ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" и ПАО "НЕФАЗ" в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана, а также предоставления Фондом развития промышленности РБ займа на эти цели",- сообщает пресс-служба руководителя региона.

Республика также рассмотрит возможность включения в местную программу развития транспорта обновление пассажирского и грузового парка, развитие производителей автокомпонентов и центров по продаже и сервисному обслуживанию автотехники. При этом соглашение будет действовать до конца 2020 года с возможностью его продления.

"Соглашение предполагает дальнейшее развитие этих производств, наращивание мощностей, появление новых видов продукции. Это перспектива, которая нужна и "Камазу", и, безусловно, республике Башкортостан. Так что сегодня мы сделали ещё один хороший шаг в будущее. Предприятием на территории республики ведётся осмысленная, серьёзная, динамичная работа, направленная на развитие нашего нефтекамского завода и завода в Туймазах", — цитирует пресс-служба Рустэма Хамитова.

Глава "Камаза" Сергей Когогин отметил, что "Башкирия — это вторая по значению площадка после Набережных Челнов. Общая численность работающих на этой площадке – больше 8 тысяч человек".

"Данное соглашение мы направляем на расширение нашего сотрудничества, инвестиционной деятельности. Время сейчас очень быстро меняющееся, и у местной власти должна быть уверенность, что мы развиваем предприятие в правильном направлении. А мы говорим о том, какая поддержка нам нужна в нашей инвестиционной активности", — сказал на подписании соглашения Когогин.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Российская компания "Камаз" производит дизельные грузовые автомобили, автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты и тепловые мини-электростанции.