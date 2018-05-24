Куба надеется на активное участие российских предприятий в экономике страны

Заместитель председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018

Заместитель председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Предприятия России должны играть активную роль в социально-экономическом развитии Кубы, считает зампредседателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис.

По его словам, Куба находится в процессе преобразований.

"Роль отношений с Россией важна в последние годы. Я должен сказать, что сегодня российские предприятия участвуют в основных секторах нашей экономики. Это энергетический сектор, транспортный, промышленность Кубы", — сказал Руис на открытии ПМЭФ.

"Сейчас есть предложение для того, чтобы наша фармацевтическая промышленность принимала более активное участие на российском рынке. Мы считаем, что это должно быть так, что Российская Федерация со своими предприятиями должна играть более активную роль в нашем социально-экономическом развитии", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.