Путин стал самой упоминаемой фигурой "нулевого" дня ПМЭФ-2018 в соцсетях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон стали самыми обсуждаемыми персонами "нулевого" дня Петербургского международного экономического форума в социальных сетях, следует из данных коммуникационной платформы ПМЭФ.

В "нулевой" день, который традиционно проходит накануне открытия форума, в социальных сетях было уже зафиксировано 4779 сообщений с официальными хэштегами мероприятия #ПМЭФ2018 и #SPIEF2018.

"Российский лидер обошел своего французского коллегу почти в четыре раза — 399 упоминания против 108-ми. Третье место по количеству упоминаний заняла Татьяна Голикова — 36 упоминаний. Кроме того в сообщениях пользователей упоминались: Сергей Лавров (27), Кристин Лагард (27), Галина Карелова (18), Антон Силуанов (12), Дональд Трамп (6), Алексей Кудрин (3)", — приводит данные коммуникационная платформа SNWall, созданная агентством SNMG и отслеживающая активность в соцсетях.

Данная система используется в работе форума с 2013 года и в режиме реального времени собирает все посты, связанные с ПМЭФ. Наиболее активно обсуждали ПМЭФ-2018 в Twitter (1908 сообщений) и Instagram (1887 сообщений). В социальной сети "ВКонтакте" форум упоминался 762 раза, в Facebook — 219, в Google+ — три раза.

Среди компаний и общественных организаций, упоминаемых в постах, посвященных ПФЭФ, тройку лидеров занимают "Опора России"(330), Росконгресс (117) и Россети (87). Также упоминались: Mercedes (16), Почта России (45), Газпром (24), PWC (18), ВТБ (12).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.