"ЛокоТех" и "1С" будут сотрудничать в создании систем управления

Посетители на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге

Посетители на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Группа компаний "ЛокоТех" и фирма "1С" заключили в четверг на ПМЭФ-2018 соглашение о расширении сотрудничества в области создания эффективных систем управления на платформе "1С:Предприятие 8".

Документ подписали генеральный директор ООО "ЛокоТех" Юрий Дегтярев и директор фирмы "1С" Борис Нуралиев.

Цель соглашения — построение эффективных систем управления предприятием в машиностроительной отрасли с использованием решений "1С", оптимизацию затрат на их внедрение, в том числе на базе свободно распространяемого программного обеспечения.

ООО "ЛокоТех" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

Как отметили в "ЛокоТех", в ближайших планах — развитие использования единой информационной системы на базе "1С:ERP Управление предприятием 2" для комплексного производственного планирования и управления жизненным циклом локомотива, а также обеспечение работы создаваемого Общего центра обслуживания "ЛокоТех" с использованием системы "1С:Документооборот".

"Развитие сотрудничества с фирмой "1С" будет способствовать дальнейшему повышению эффективности и надежности бизнес-процессов управления предприятием в соответствие с миссией, ценностями и стратегическими целями компании "ЛокоТех", — прокомментировал генеральный директор ООО "ЛокоТех" Юрий Дегтярев.

Как сообщил Дегтя рев журналистам после подписания соглашения, компания рассчитывает автоматизировать до конца текущего года не менее 10 тысяч рабочих мест.