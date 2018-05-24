Владелец ТМК оценил последние действия США в отношении "Русала"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Последние действия минфина США в отношении "Русала" дают позитивный сигнал рынку, предоставляя новые возможности для потребителей и самой компании вести бизнес, считает председатель совета директоров и основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".
Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией – ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно.
Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" дается время до 23 октября. По остальным компаниям сроки остались прежними.
"Я считаю, что это позитивный сигнал, что минфин США как-то быстро реагирует в связи с новым пониманием ситуации, какие-то дополнительные возможности представляет для потребителей и для компании — как-то сохранятся, сохранять свое производство. Посмотрим, чем это закончится", — сказал Пумпянский журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Он отметил, что ситуация с санкциями США в отношении "Русала" влияет не только на конкретных собственников, но она влияет и на сотни тысяч людей, которые задействованы в производстве, в дальнейшей обработки этой продукции, в разных странах.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.
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