ОСК договорилась о сотрудничестве с Германией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Восточный комитет германской экономики подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума.

"Объединенная судостроительная корпорация и Восточный комитет германской экономики будут развивать сотрудничество в реализации и развитии совместных российско-германских проектов в области судостроения на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении компании.

В рамках соглашения стороны будут осуществлять обмен экспертной информацией о развитии судостроительного рынка России и Германии, поиск потенциальных партнеров, а также оказывать содействие техническому сотрудничеству.

"Объединенная судостроительная корпорация" – крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.