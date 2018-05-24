АЕБ в среду провела встречу в Госдуме по проекту о наказании за санкции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса в среду провела встречу в Госдуме законопроекту о наказании за соблюдение санкций, видит, что ситуация начинает меняться, сообщил РИА Новости генеральный директор АЕБ Франк Шауфф.

Госдума на прошлой неделе перенесла второе чтение законопроекта о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ для проведения дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто российского.

"В Государственной думе был законопроект, который касается уголовной ответственности за соблюдение иностранных санкций. Мы видели очень большое волнение в сообществе иностранных инвесторов", — сказал Шауфф в кулуарах ПМЭФ.

"Вчера мы провели дискуссию в Госдуме, и кажется, что меняется перспектива… встречу вел господин Володин (спикер Госдумы — ред.). Если я правильно понимаю, сейчас началась дискуссия, как лучше решить эту проблему. Слышали, что есть новое предложение перейти с уголовной ответственности на административную, но это не меняет картину для иностранных компаний. Мы против таких изменений в законодательстве", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.