Орешкин и Лагард обсудили проблемы экономического роста в России и в мире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард проблемы экономического роста в мире и в России.

"Мы как раз на двухсторонней встрече, которая у меня была с Кристин Лагард, очень подробно обсуждали эту ситуацию (в макроэкономике — ред.), потому что она тоже начинает говорить о таких вопросах относительно будущего экономического роста", — сказал Орешкин в интервью телеканалу " Россия 24 ".

По мнению министра, рост мировой экономики в 2017 год был "аномально высокий". "Мы сейчас видим, что те развивающиеся страны, которые росли за счет расширения дефицита текущего счета — Аргентина, Турция, Бразилия, Индия — здесь есть уже серьезные риски, в отдельных странах они уже проявились. Есть риски в развитых странах: США — низкая безработица, начинает ускоряться инфляция, рост зарплат, растут процентные ставки… И эта ситуация, она будет таким циклом "бить под руку" более менее развитые страны, и дополнительные проблемы для развивающихся стран", — рассказал глава Минэкономразвития.

"Хорошо, что в России этих проблем нет. Наша макроэкономическая конструкция выстроена, она нас защищает от этих всех негативных явлений. Например, в Турции сейчас обсуждают как остановить падение валюты, как остановить резкий рост инфляции и прекратить спад экономики. Мы спокойно обсуждаем, что надо сделать, чтобы потенциальный рост экономики был выше", — добавил министр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.