Голикова пообещала, что министры найдут источники финансирования соцсферы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Поиск ресурсов для выполнения нового майского указа президента будет происходить в два этапа, источники будут найдены, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас наша работа, в том числе по поиску источников, будет разбита на два этапа: наши отраслевые коллеги, министры должны будут представить предложения по тому, как они видят разворот приоритетов в рамках того, что обозначил президент в указе, сопроводить это своими оценками, в том числе финансовыми, разделенными на уровни бюджетов, поставить конкретные года, в какие будут реализованы те или иные мероприятия, и каких показателей мы будем достигать по годам", — сказала Голикова в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

После этой работы все разработанные предложения будут сведены в единый документ, который будет обсуждаться в правительстве применительно и к прогнозу социально-экономического развития, и к проекту бюджета, добавила вице-премьер. "Сейчас эта работа только разворачивается, но я хочу вас уверить, что мы такие источники изыщем", — сказала она.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.