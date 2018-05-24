Трутнев объяснил, зачем нужен инвестиционный суд на Дальнем Востоке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Инвестиционный суд, который предлагается создать на Дальнем Востоке, позволит принимать решения с максимальной экономической компетентностью, которые не будут разрушить инвестиционную систему и будут помогать привлекать новые инвестиции, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

На сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг Трутнев заявил, что Дальний Восток рассматривает возможность создания инвестиционного суда как одну из мер поддержки бизнеса.

"Для бизнеса очень важно, чтобы суд был компетентным и справедливым. Когда мы говорим об экономических процессах, это требует отдельной специализации судей, кроме того, их нацеленности на экономическое развитие", — сказал Трутнев, отвечая на вопрос о целях создания инвестсуда.

По его словам, инвестиционный суд – не новость в мировом пространстве, такие формы применяются в ряде стран.

"Мы исходим из того, что все-таки можно создать отдельную коллегию судей, которая будет судить именно экономические вопросы — вопросы споров между резидентами территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и принимать решения с максимальной экономической компетентностью, решения, которые не будут разрушать инвестиционную систему, которые будут помогать привлекать новые инвестиции. Это очень важно", — сказал полпред.