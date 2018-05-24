Россия в ответ на санкции Запада станет более либеральной, заявил Силуанов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Россия в ответ на весь санкционный пафос станет более открытой и либеральной, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов в ходе выступления на ПМЭФ.

"Безусловно, весь тот санкционный пафос, который идёт в отношении России он наталкивается на то, что мы будем обратные действия предпринимать. Поэтому открываем нашу страну, мы создаем более либеральные режимы, мы оказываем поддержку тем предприятиям, которые попали в сложные из-за санкций ситуации", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых события.