Голикова рассказала, что самое сложное в работе вице-премьера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Сложнейшая часть работы вице-премьера по социальным вопросам — это установить общественный диалог с гражданами, правильно донести и объяснить необходимость принятия тех или иных решений, рассказала в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова.

"Работа социального вице-премьера вообще сложная, потому что она выходит на население. Это общение, пусть заочное, пусть очное, но со 149 миллионами наших граждан. Здесь важно не допустить каких-то ошибок и сработать таким образом, чтобы ты был правильно понят и правильно воспринят в принятии тех решений, которые будут консолидировано вырабатываться правительством", — сказала Голикова.

По ее словам, в ее работе очень важен диалог и "очень важно правильно объяснять и доносить те решения, которые мы собираемся принимать, потому что зачастую негативные отношения к тому, что принимается, связаны с тем, что людям не объяснили зачем это, почему и какой от этого будет плюс, какой от этого будет минус".

"Мне кажется, вот это и есть самое сложное — установление коммуникации и общественного диалога с нашими гражданами", — добавила она.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.