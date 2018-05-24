SAP и Clover Group подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве в области предиктивной аналитики для промышленности подписали в рамках петербургского международного экономического форума один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений — компания SAP и российский разработчик решений в области прогнозной аналитики для промышленных предприятий различных отраслей Clover Group.
"Промышленные предприятия во всем мире переходят к моделям управления активами по сценариям цифровой экономики. Один из атрибутов цифрового завода — мониторинг состояния оборудования в реальном времени и предиктивная аналитика. С их помощью становится возможным предсказать выход объектов из строя, своевременно провести ремонтные работы и таким образом добиться безаварийного производства. В России практика прогнозных ремонтов только развивается. Наш проект совместных инноваций с SAP поможет ускорить переход к ней", — сказал председатель совета директоров Clover Group Алексей Белинский. На церемонии подписания меморандума.
Опыт проектов SAP в компании Trenitalia и Clover Group в ГК "ЛокоТех" показывает, что предиктивная аналитика и гибкое планирование техобслуживания позволяют сократить бюджет на ремонты на 8-10%. Также при прогнозных ремонтах предприятие минимизирует сроки простоев на производстве и затраты на логистику запчастей.
"Сценарий предиктивных ремонтов востребован и в производстве, и в смежных отраслях с высокозатратными активами, таких как транспорт, энергетика. В масштабах российской промышленности экономический эффект от перехода к этому сценарию будет измеряться миллиардами рублей. Это один из сценариев цифровой экономики с быстрой отдачей инвестиций", — отметила в свою очередь генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова.
По словам генерального директора Clover Group Дениса Касимова, у компании есть уже совместные клиенты, для которых поставляются готовые решения.
"Учитывая, что мы занимаемся математикой, то таких партнеров как наша компания у SAP не очень много. В ближайшие четыре месяца мы уже покажем совместные решения," — сказал журналистам Касимов.