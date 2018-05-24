SAP и Clover Group подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве в области предиктивной аналитики для промышленности подписали в рамках петербургского международного экономического форума один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений — компания SAP и российский разработчик решений в области прогнозной аналитики для промышленных предприятий различных отраслей Clover Group.

Согласно меморандуму, компания планирует развивать решения для прогнозирования технического состояния оборудования на платформе совместной разработки SAP Cloud Platform.

"Промышленные предприятия во всем мире переходят к моделям управления активами по сценариям цифровой экономики. Один из атрибутов цифрового завода — мониторинг состояния оборудования в реальном времени и предиктивная аналитика. С их помощью становится возможным предсказать выход объектов из строя, своевременно провести ремонтные работы и таким образом добиться безаварийного производства. В России практика прогнозных ремонтов только развивается. Наш проект совместных инноваций с SAP поможет ускорить переход к ней", — сказал председатель совета директоров Clover Group Алексей Белинский. На церемонии подписания меморандума.

Опыт проектов SAP в компании Trenitalia и Clover Group в ГК "ЛокоТех" показывает, что предиктивная аналитика и гибкое планирование техобслуживания позволяют сократить бюджет на ремонты на 8-10%. Также при прогнозных ремонтах предприятие минимизирует сроки простоев на производстве и затраты на логистику запчастей.

"Сценарий предиктивных ремонтов востребован и в производстве, и в смежных отраслях с высокозатратными активами, таких как транспорт, энергетика. В масштабах российской промышленности экономический эффект от перехода к этому сценарию будет измеряться миллиардами рублей. Это один из сценариев цифровой экономики с быстрой отдачей инвестиций", — отметила в свою очередь генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова.

По словам генерального директора Clover Group Дениса Касимова, у компании есть уже совместные клиенты, для которых поставляются готовые решения.

"Учитывая, что мы занимаемся математикой, то таких партнеров как наша компания у SAP не очень много. В ближайшие четыре месяца мы уже покажем совместные решения," — сказал журналистам Касимов.