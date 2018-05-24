Начало работы Петербургского международного экономического форума
14:1424.05.2018
07000
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ первый день работы форума одной из основных тем дискуссий стало обсуждение экономического роста России.
В первый день работы форума одной из основных тем дискуссий стало обсуждение экономического роста России.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ павильоне F "Экспофорума" работает мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок ПМЭФ.
В павильоне F "Экспофорума" работает мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок ПМЭФ.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин принял участие в первой дискуссии ПМЭФ "Российская экономика на траектории роста".
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин принял участие в первой дискуссии ПМЭФ "Российская экономика на траектории роста".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, директор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, директор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ рамках ПМЭФ прошла выездная игра "Брэйн-ринга", в которой сразились команды "Сбербанка", ВТБ, "Внешэкономбанка", "Газпром нефти" и "Ростелекома". Кубок победителя достался команде "Газпром нефти", а серебро — у "Сбербанка".
В рамках ПМЭФ прошла выездная игра "Брэйн-ринга", в которой сразились команды "Сбербанка", ВТБ, "Внешэкономбанка", "Газпром нефти" и "Ростелекома". Кубок победителя достался команде "Газпром нефти", а серебро — у "Сбербанка".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев принимает участие в работе форума. Власти Московской области намерены на ПМЭФ подписать около 20 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 30 млрд рублей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принимает участие в работе форума. Власти Московской области намерены на ПМЭФ подписать около 20 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 30 млрд рублей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд-презентация российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО 2025.
Стенд-презентация российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО 2025.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на панельной сессии "Перспективы продвижения деловой повестки дня деятельности ШОС на новом этапе развития".
Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на панельной сессии "Перспективы продвижения деловой повестки дня деятельности ШОС на новом этапе развития".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОрганизатором ПМЭФ-2018 выступил Фонд "Росконгресс".
Организатором ПМЭФ-2018 выступил Фонд "Росконгресс".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОжидается, что участие в Петербургском форуме примут более 15 тысяч гостей.
Ожидается, что участие в Петербургском форуме примут более 15 тысяч гостей.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на панельной сессии регионального консультативного форума "Деловой двадцатки" (B20) "Цифровизация – двигатель роста и инклюзивного развития".
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на панельной сессии регионального консультативного форума "Деловой двадцатки" (B20) "Цифровизация – двигатель роста и инклюзивного развития".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКубок победителя выездного "Брэйн-ринга" достался команде "Газпром нефти", а серебро — у "Сбербанка". Игра прошла в первый день работы форума.
Кубок победителя выездного "Брэйн-ринга" достался команде "Газпром нефти", а серебро — у "Сбербанка". Игра прошла в первый день работы форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд "Сбербанка" на Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд "Сбербанка" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМеждународный автопробег раритетных автомобилей "Ралли мира" стартовал 18 мая в Монте-Карло под лозунгом "Россия и Европа вместе", а 23 мая финишировал на площадке ПМЭФ. Участники заезда присоединились к гостям форума.
Международный автопробег раритетных автомобилей "Ралли мира" стартовал 18 мая в Монте-Карло под лозунгом "Россия и Европа вместе", а 23 мая финишировал на площадке ПМЭФ. Участники заезда присоединились к гостям форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа полях форума пройдут бизнес-диалоги — Россия-Финляндия, Россия-Индия, Россия-Мексика, Россия-Италия, Россия-Швеция, Россия-США, Россия-Франция, Россия-Япония, Россия-Африка и другие.
На полях форума пройдут бизнес-диалоги — Россия-Финляндия, Россия-Индия, Россия-Мексика, Россия-Италия, Россия-Швеция, Россия-США, Россия-Франция, Россия-Япония, Россия-Африка и другие.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева выступает на завтраке губернаторов на Петербургском международном экономическом форуме.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева выступает на завтраке губернаторов на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (слева) во время Петербургского международного экономического форума.
Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (слева) во время Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум в этом году проходит с 24 по 26 мая.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 24 по 26 мая.
В Северной столице 25 мая начал работу XXII Петербургский международный экономический форум. На дискуссионных площадках ПМЭФ будут обсуждаться темы, заявленные в майском указе президента России. Первые встречи и выступления на форуме — в фотоленте Ria.ru.
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