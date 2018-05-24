Власти не планируют отказываться от бесплатной медицинской помощи

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти РФ не будут отказываться от бесплатной медицинской помощи, это конституционный принцип, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Это кардинально не надо, потому что бесплатное оказание медицинской помощи — это конституционный принцип в Российской Федерации, поэтому ни от какой бесплатной медицинской помощи в этой части мы не будем отказываться. Но создание механизмов, с помощью которых эти граждане должны уплачивать, если они являются трудоспособными и реально осуществляют деятельность, должны быть отработаны и созданы", — заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 24" на Петербургском международном экономическом форуме.

"И я думаю, что мы с Минфином будем двигаться в этом направлении", — добавила вице-премьер.