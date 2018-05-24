Скворцова прокомментировала возможное ограничение импорта лекарств из США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила РИА Новости, что возможные ограничения РФ на ввоз товаров из США не затронут сферу здравоохранения.

"Нет, не должны. Наша отрасль выше политики", — сказала она в кулуарах ПМЭФ.

"У нас маленький сегмент", — добавила Скворцова, говоря о продукции из штатов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.