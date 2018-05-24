Гендиректор WorldSkills Russia рассказал, как надо оценивать специалистов

C.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Для осуществления технологического прорыва, России необходимо готовить специалистов не под текущую экономику, а под экономику, которую предстоит создать, и оценивать работников не по диплому, а по навыкам, считает генеральный директор союза "Молодые профессионалы России" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов.

"Огромное количество рейтингов говорит, что в России один из лучших человеческих капиталов. Как мерят – дипломами мерят. У нас страна победившего высшего образования… но надо смотреть, что это за высшее образование", — сказал Уразов, выступая на панельной сессии ПМЭФ-2018.

По его словам, специалистов нужно готовить не под текущую экономику, а "под экономику, которую вы хотите создать". "Это болезненный перелом. Но нужно осознать, что человеческий капитал – это самоценная единица… Нам нужно честно оценивать людей по навыкам — что они умеют делать. Когда у нас таких людей будет много, среди них будет много гениев, которые создадут прорывы", — считает он.

"Не диплом, не знаниевый компонент, а именно навыковый важен", — добавил Уразов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.