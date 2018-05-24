Набиуллина поддержала идею наращивания госдолга для развития инфрастуктуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина поддержала идею роста госдолга в разумных пределах на развитие инфраструктуры.

"Мы должны понимать, что государственные инвестиции, которые мы делаем за счет долга дают большой эффект мультиплицирующий в виде роста частных инвестиций. Если они просто вытесняют частные инвестиции, не дают мультиплицирующего эффекта, то тогда это теряет во многом смысл финансирования такого рода расходов", — сказала она, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2018.

Специальный фонд для финансирования инфраструктуры планируется создать в РФ в 2019 году, он может инвестировать до 3% ВВП, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.