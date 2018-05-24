Акимов призвал не делить экономику на цифровую и аналоговую

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая-РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов считает, что не следует делить экономику на цифровую и аналоговую, а стоит воспринимать ее как неделимый организм.

"Нет сферы, которой не коснулась бы цифровая трансформация, цифровое преобразование. Поэтому не стоит делить экономику на цифровую и аналоговую, и нецифровую экономику. Понятно, что это по определению единый организм",- сказал он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Акимов отметил, что цифровизация экономики касается не только вопросов бизнеса, но и социальных.

"Ведь речь идет не о том, что мы сможем гордо повесить себе когда-нибудь, надеюсь, что уже в очень недалеком будущем медаль глобального лидера, речь идет о десятках тысяч спасенных жизней",- объяснил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году пройдет 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.