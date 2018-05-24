Посол США надеется провести максимально возможное число встреч на ПМЭФ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Посол США Джон Хантсман планирует провести максимальное возможное количество встреч в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщило американское посольство в Москве.

Хантсман посетит международный экономический форум в Санкт-Петербурге 24-26 мая и проведет встречи с широким кругом представителей американского бизнеса, отмечается в сообщении.

"Я планирую встретиться с максимально возможным количеством собеседников в течение следующих нескольких дней, чтобы обсудить возможности для будущего сотрудничества. Диалог — единственный путь к прогрессу", — сообщил посол.

По его словам, торговое и экономическое сотрудничество в отраслях, в отношении которых не действуют санкции, является краеугольным камнем в основе развития долгосрочного взаимодействия и продуктивных двусторонних отношений, несмотря на сохраняющиеся разногласия с Россией.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.