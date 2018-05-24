Чижов рассказал о подготовке встречи ЕС, России и Украины по газу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Идёт согласование трехсторонней встречи РФ, Украины и Еврокомиссии по газу, но пока точной даты ее проведения нет, заявил РИА Новости постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ-2018.

"Пока нет", — сказал Чижов, отвечая на вопрос, известны ли уже даты встречи.

"Такие идеи пущены в оборот, и они рассматриваются", — добавил Чижов.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия находится в контакте с российской и украинской сторонами для согласования возможной даты и места проведения трехсторонних переговоров по газу.