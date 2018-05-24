Премьер Японии рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

ТОКИО, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед отлетом в Россию в четверг заявил, что настроен на откровенный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, надеясь на прогресс в решении таких вопросов, как совместная хозяйственная деятельность двух стран на южных Курилах.
"Я должен поговорить с президентом Путиным честно, с открытой душой", — приводит слова Абэ информационное агентство Киодо. "Надеюсь на конкретный прогресс в деле совместной хозяйственной деятельности на северных территориях (японское название южных Курил) и посещений могил бывшими их жителями", — сказал премьер японским журналистам перед отбытием в Россию.
Как сообщалось ранее, Абэ 25-26 мая посетит РФ с официальным визитом по приглашению Путина. В качестве почетного гостя японский премьер-министр примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. По итогам переговоров президента Путина и премьер-министра Абэ, которые пройдут 26 мая, к подписанию подготовлен ряд совместных документов.
Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется через развитие экономических связей двух стран содействовать решению проблемы, которую она увязывает с заключением мирного договора. Передачу Японии четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией.
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