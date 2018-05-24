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Петербургский международный экономический форум

Премьер Японии рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

09:0824.05.2018
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© AFP 2018 / Behrouz MehriПремьер министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фотоПремьер министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© AFP 2018 / Behrouz Mehri

ТОКИО, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед отлетом в Россию в четверг заявил, что настроен на откровенный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, надеясь на прогресс в решении таких вопросов, как совместная хозяйственная деятельность двух стран на южных Курилах.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин и Абэ обсудят проекты в промышленности и энергетике

"Я должен поговорить с президентом Путиным честно, с открытой душой", — приводит слова Абэ информационное агентство Киодо. "Надеюсь на конкретный прогресс в деле совместной хозяйственной деятельности на северных территориях (японское название южных Курил) и посещений могил бывшими их жителями", — сказал премьер японским журналистам перед отбытием в Россию.

Как сообщалось ранее, Абэ 25-26 мая посетит РФ с официальным визитом по приглашению Путина. В качестве почетного гостя японский премьер-министр примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. По итогам переговоров президента Путина и премьер-министра Абэ, которые пройдут 26 мая, к подписанию подготовлен ряд совместных документов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ушаков рассказал о принципах будущего мирного договора с Японией
Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента Путина в декабре 2016 года. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы из более 50 представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы для того, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов.

Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется через развитие экономических связей двух стран содействовать решению проблемы, которую она увязывает с заключением мирного договора. Передачу Японии четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Абэ рассчитывает на прогресс в заключении мирного договора с Россией
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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