Сбербанк тестирует на ПМЭФ турникет, распознающий лица

Посетители на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге

Посетители на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Сбербанк на ПМЭФ протестирует турникет, распознающий лица по фотографии, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах форума зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"На площадке форума мы будем представлять новый продукт, который уже фактически "упакован" и получил рабочее название "Турникет". Он определяет человека с точностью 99,8% — один из самых высоких показателей в мире. Мы поставили такой турникет на форуме и будем опробовать на участниках ПМЭФ", — пояснил Кузнецов.

Сбербанк уже опробовал эту систему в своей работе — например, она позволяет вести полный учет прихода на работу и ухода сотрудников.

"Не надо держать целый штат людей, которые смотрят в документы, потом на человека, сверяют человека с фотографией. Вероятность таких ошибок у человеческого фактора значительно больше, чем надежность работы систем визуализации", — рассказал он.

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