РЭЦ введет систему QR-кодов для защиты товаров под брендом Made in Russia

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Российский экспортный центр в этом году введет систему QR-кодов для защиты товаров под брендом Made in Russia, рассказала РИА Новости управляющий директор группы РЭЦ по внешним связям и коммуникациям Вера Подгузова в кулуарах ПМЭФ.

"В этом году мы вводим в систему QR-код. Он будет защищать продукцию, потребитель сразу сможет зайти на сайт и проверить информацию о нем. Это двойная польза и для потребителя, и для производителя", — пояснила Подгузова.

Собеседница агентства отметила, что сегодня к бренду присоединилось уже больше 110 компаний, более 400 наименований продукции. На конец 2017 года их было 74. Есть и продукция, которая уже пошла на экспорт, например, мороженое "Айсберри".

"По состоянию на апрель было порядка 90 запросов от потенциальных иностранных покупателей нашей продукции. Это и электроника, и пищевые продукты, и товары для детей, например, ортопедическая обувь", — рассказала она.

По словам собеседницы агентства, также в этом году на сайте появится новый язык — французский. Сегодня портал madeinrussia.com переведен на восемь языков (русский, английский, немецкий, испанский, арабский, фарси, китайский, хинди).

Made in Russia — это каталог российских производителей и их товаров, ориентированный на международных покупателей. Сайт работает на 8 языках и адаптирован под специфику разных регионов. Каталог продвигается на рынках, наиболее приоритетных для российских экспортеров — в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока, а также ЕС. Каталог запущен РЭЦ в конце декабря 2017 года, его главная задача — продвижение российской продукции за рубежом под единым страновым брендом. Логотипом проекта стала птица в цветах российского триколора.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году пройдет 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.