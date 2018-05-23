С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Глава Росстандарта Алексей Абрамов предлагает объединить подведомственные организации в единую публично-правовую компанию, передав ей основную часть полномочий в области стандартизации. Об этом он заявил, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы понимаем, что та система централизации, которая нам досталась в наследство от государственной системы, она, конечно, не отвечает на цифровые вызовы, которые сейчас есть", — сказал он.

"Мы сейчас продвигаем проект по созданию на базе подведомственных организаций наших, которые занимаются стандартизацией… объединить их, создать на их базе публично-правовую компанию и передать ей основную часть полномочий в области стандартизации", — заявил Абрамов.

Позднее он пояснил журналистам, что речь идет только о тех предприятиях, которые занимаются деятельности по стандартизации.

"ВНИИМАШ, ВНИИСНТ, "Интерстандарт", "Рособоронстандарт" и "Стандартинформ", который всех объединит", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году пройдет 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.