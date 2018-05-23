Президент Молдавии надеется встретиться на ПМЭФ с Матвиенко и Володиным

КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что собирается встретиться в Санкт-Петербурге с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, а также председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

"В рамках мероприятия (ПМЭФ) запланированы ряд встреч с официальными лицами, в том числе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, а также председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и руководителем "Сбербанка", моим хорошим другом Германом Грефом. Планируются также встречи с представителями других стран и зарубежных бизнес-кругов", — написал Додон в среду на странице в Facebook.

По его словам, Петербургский международный экономический форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса.

"ПМЭФ-2018 состоится под девизом "Создавая экономику доверия". Ожидается, что в нем примут участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира, среди которых Германия, Швейцария, Швеция, Греция, Италия, Индия, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, Вьетнам, США, Канада, страны Африки. Среди участников форума – представители бизнес-сообществ, главы международных организаций, официальные лица, эксперты, ученые и журналисты", — напомнил Додон.