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Петербургский международный экономический форум

Президент Молдавии надеется встретиться на ПМЭФ с Матвиенко и Володиным

17:2623.05.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума 2018Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что собирается встретиться в Санкт-Петербурге с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, а также председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

"В рамках мероприятия (ПМЭФ) запланированы ряд встреч с официальными лицами, в том числе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, а также председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и руководителем "Сбербанка", моим хорошим другом Германом Грефом. Планируются также встречи с представителями других стран и зарубежных бизнес-кругов", — написал Додон в среду на странице в Facebook.

По его словам, Петербургский международный экономический форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса.

"ПМЭФ-2018 состоится под девизом "Создавая экономику доверия". Ожидается, что в нем примут участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира, среди которых Германия, Швейцария, Швеция, Греция, Италия, Индия, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, Вьетнам, США, Канада, страны Африки. Среди участников форума – представители бизнес-сообществ, главы международных организаций, официальные лица, эксперты, ученые и журналисты", — напомнил Додон.

Стартовый день ПМЭФ-2018
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВолонтеры встречают участников Петербургского международного экономического форума на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.Волонтеры встречают участников Петербургского международного экономического форума на Московском вокзал в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Волонтеры встречают участников Петербургского международного экономического форума на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир АстапковичТрадиционно во время форума на стенде МИА "Россия сегодня" будет работать выездная студия радио Sputnik, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.Стенд международного информационного агентства и радио Спутник на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Традиционно во время форума на стенде МИА "Россия сегодня" будет работать выездная студия радио Sputnik, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПункт выдачи портфелей участников Петербургского международного экономического форума.Пункт выдачи портфелей участников Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Пункт выдачи портфелей участников Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПавильон Сбербанка в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".Павильон Сбербанка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Павильон Сбербанка в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВсе дни форума в павильоне F будет работать мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок ПМЭФ.Стенд РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Все дни форума в павильоне F будет работать мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок ПМЭФ.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПавильон компании "Роснефть" накануне открытия форума.Павильон компании Роснефть в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон компании "Роснефть" накануне открытия форума.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум в этом году будет проходить под девизом "Создавая экономику доверия".Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Петербургский международный экономический форум в этом году будет проходить под девизом "Создавая экономику доверия".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтенд телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме-2018.Стенд телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме-2018.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗнак парковки для автомобилей участников форума в центре Санкт-Петербурга.Знак парковки для автомобилей участников Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Знак парковки для автомобилей участников форума в центре Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа период проведения ПМЭФ запущены регулярные шаттлы, которые будут следовать, в частности, от аэропорта "Пулково", от Московского вокзала, а также от официальных гостиниц ПМЭФ.Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На период проведения ПМЭФ запущены регулярные шаттлы, которые будут следовать, в частности, от аэропорта "Пулково", от Московского вокзала, а также от официальных гостиниц ПМЭФ.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.Участники Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСеверная столица готовится принять около 15 тысяч гостей форума из более чем 100 стран мира.Посетители на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Северная столица готовится принять около 15 тысяч гостей форума из более чем 100 стран мира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГость ПМЭФ на одном из стендов в "Экспофоруме".Мужчина на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гость ПМЭФ на одном из стендов в "Экспофоруме".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ стартовый день ПМЭФ состоялся российский форум малого и среднего предпринимательства. Участники обсудили работу МСП и меры по усилению его роли в российской экономике.Пленарная сессия Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов? в рамках Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В стартовый день ПМЭФ состоялся российский форум малого и среднего предпринимательства. Участники обсудили работу МСП и меры по усилению его роли в российской экономике.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПленарная сессия "Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?" открыла деловую программу форума МСП.Пленарная сессия Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов? в рамках Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Пленарная сессия "Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?" открыла деловую программу форума МСП.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТрехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин в среду принял участие в презентации спортивной программы Петербургского международного экономического форума.Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по энергетике Александр Карелин во время презентации спортивной программы ПМЭФ-2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин в среду принял участие в презентации спортивной программы Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДвукратный призер Олимпийских игр в метании молота, глава комиссии Европейского олимпийского комитета Юрий Тамм, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин, замдиректора Фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов и гольф-директор клуба "Петергоф" Инар Курамшин во время презентации спортивной программы ПМЭФ-2018.Мероприятия в рамках ПМЭФ-2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Двукратный призер Олимпийских игр в метании молота, глава комиссии Европейского олимпийского комитета Юрий Тамм, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин, замдиректора Фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов и гольф-директор клуба "Петергоф" Инар Курамшин во время презентации спортивной программы ПМЭФ-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВолонтеры на Петербургском международном экономическом форуме-2018.Волонтеры на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Волонтеры на Петербургском международном экономическом форуме-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители в "Экспофоруме" накануне официального открытия Петербургского международного экономического форума.Посетители на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители в "Экспофоруме" накануне официального открытия Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтойка регистрации гостей и участников Петербургского международного форума.Волонтеры на стойке регистрации на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стойка регистрации гостей и участников Петербургского международного форума.
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