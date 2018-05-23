Президент Молдавии надеется встретиться на ПМЭФ с Матвиенко и Володиным

КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что собирается встретиться в Санкт-Петербурге с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, а также председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
"В рамках мероприятия (ПМЭФ) запланированы ряд встреч с официальными лицами, в том числе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, а также председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и руководителем "Сбербанка", моим хорошим другом Германом Грефом. Планируются также встречи с представителями других стран и зарубежных бизнес-кругов", — написал Додон в среду на странице в Facebook.
По его словам, Петербургский международный экономический форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса.
"ПМЭФ-2018 состоится под девизом "Создавая экономику доверия". Ожидается, что в нем примут участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира, среди которых Германия, Швейцария, Швеция, Греция, Италия, Индия, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, Вьетнам, США, Канада, страны Африки. Среди участников форума – представители бизнес-сообществ, главы международных организаций, официальные лица, эксперты, ученые и журналисты", — напомнил Додон.
Волонтеры встречают участников Петербургского международного экономического форума на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
Традиционно во время форума на стенде МИА "Россия сегодня" будет работать выездная студия радио Sputnik, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
Пункт выдачи портфелей участников Петербургского международного экономического форума.
Павильон Сбербанка в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Все дни форума в павильоне F будет работать мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок ПМЭФ.
Павильон компании "Роснефть" накануне открытия форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году будет проходить под девизом "Создавая экономику доверия".
Стенд телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме-2018.
Знак парковки для автомобилей участников форума в центре Санкт-Петербурга.
На период проведения ПМЭФ запущены регулярные шаттлы, которые будут следовать, в частности, от аэропорта "Пулково", от Московского вокзала, а также от официальных гостиниц ПМЭФ.
В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
Северная столица готовится принять около 15 тысяч гостей форума из более чем 100 стран мира.
Гость ПМЭФ на одном из стендов в "Экспофоруме".
В стартовый день ПМЭФ состоялся российский форум малого и среднего предпринимательства. Участники обсудили работу МСП и меры по усилению его роли в российской экономике.
Пленарная сессия "Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?" открыла деловую программу форума МСП.
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин в среду принял участие в презентации спортивной программы Петербургского международного экономического форума.
Двукратный призер Олимпийских игр в метании молота, глава комиссии Европейского олимпийского комитета Юрий Тамм, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин, замдиректора Фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов и гольф-директор клуба "Петергоф" Инар Курамшин во время презентации спортивной программы ПМЭФ-2018.
Волонтеры на Петербургском международном экономическом форуме-2018.
Посетители в "Экспофоруме" накануне официального открытия Петербургского международного экономического форума.
Стойка регистрации гостей и участников Петербургского международного форума.