ПМЭФ в этом году станет одним из самых масштабных, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в текущем году станет одним из самых масштабных за всю историю его проведения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Он станет одним из самых масштабных за всю историю проведения этих питерских мероприятий. Ожидается в этом году где-то 15 тысяч участников, в прошлом году было 14 тысяч. Будет представлено около 1,5 тысячи российских и иностранных компаний всего из 72 государств", — сказал журналистам Ушаков, подчеркнув, что 249 из них, по информации на сегодняшний день, будут представлены на уровне руководителей.

Ушаков рассказал, что на форум ожидаются представительные делегации бизнесменов. Гостями форума станут и главы государств и политики — президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также государственные деятели, главы государств из Молдавии, Республики Сербской, Южной Осетии, ЦАР, премьер-министр Сомали и вице-премьеры Армении, Белоруссии, Ливии, Вьетнама, Люксембурга, Казахстана, Узбекистана, Швейцарии и других стран, более 50 иностранных министров и 10 спикеров парламентов.

Кроме того, на форуме ожидаются главы международных организаций и объединений – МВФ, ОПЕК, Форума стран-экспортеров газа, ШОС, Евразийской экономической комиссии, нового банка развития БРИКС.

"Наша страна, если говорить об официальной делегации, состоит из двух вице-премьеров, 16 министров, практически все правительство, 36 руководителей федеральных служб и агентств и главы 80 субъектов нашей страны", — добавил Ушаков.

Он рассказал, что освещать мероприятия форума будут 3,8 тысячи представителей СМИ.

По словам Ушакова, на форуме будут обсуждаться четыре основных темы – "глобальная экономика в эпоху изменений", "Россия, используя потенциал роста", "технологии для лидерства", "человеческий капитал в цифровой экономике".

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание 25 мая в 14:00, на которое приглашены примерно 3,5 тысячи человек, отметил он.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.