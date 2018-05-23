Первый вице-премьер Белоруссии в рамках ПМЭФ встретится с коллегой из РФ

МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Василием Матюшевским примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), запланирована встреча с первым вице-премьером РФ, министром финансов Антоном Силуановым, сообщила в среду пресс-служба посольства Белоруссии в России.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

"В рамках ПМЭФ запланированы встречи главы и представителей делегации с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром финансов РФ Антоном Силуановым, председателем "Внешэкономбанка" РФ Сергеем Горьковым и ряд других", — говорится в сообщении на сайте посольства.

Члены белорусской делегации также примут участие в пленарных заседаниях форума и работе его секций.

Как сообщили в пресс-службе, в среду состоялась встреча Матюшевского с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, прошло седьмое заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Белоруссии с Ленинградской областью. Подписана программа торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между правительством Белоруссии и правительством Ленинградской области на 2018-2020 годы.

В ходе заседания белорусская сторона проинформировала коллег по совместной комиссии о начале работ по строительству автомагистрали Минск – Полоцк, отметив, что "ее продление через Ленинградскую область до Санкт-Петербурга позволило бы создать новые перспективы расширения сотрудничества с российский регионом".