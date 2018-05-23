Путин на ПМЭФ встретится с главами иностранных компаний

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретится с главами иностранных компаний, во встрече примут участие представители компаний BP, Siemens, Huawei, Shell, Boeing, Total, Volvo, Toyota, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Еще одно традиционное мероприятие в программе с президентом, оно каждый год проводится, оно действительно очень ценно и важно, это встреча с главами крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций. Руководители таких компаний BP, Siemens, Huawei, Shell, Boeing, Total, Volvo, Toyota и т.д. (будут на встрече — ред.)", — рассказал Ушаков.

По его словам, участники встречи поделятся мнениями о том, как активизировать привлечение иностранных инвестиций в РФ и по вопросам создания высокотехнологичных производств.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году пройдет 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.