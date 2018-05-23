В Северной столице завешаются последние приготовления к открытию Петербургского международного экономического форума. Многие гости и участники пленарных дискуссий уже приехали в город и провели первые встречи. Стартовый день ПМЭФ — в фотоленте Ria.ru.
Стартовый день ПМЭФ-2018
16:1423.05.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВолонтеры встречают участников Петербургского международного экономического форума на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
Волонтеры встречают участников Петербургского международного экономического форума на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир АстапковичТрадиционно во время форума на стенде МИА "Россия сегодня" будет работать выездная студия радио Sputnik, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
Традиционно во время форума на стенде МИА "Россия сегодня" будет работать выездная студия радио Sputnik, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПункт выдачи портфелей участников Петербургского международного экономического форума.
Пункт выдачи портфелей участников Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПавильон Сбербанка в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Павильон Сбербанка в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВсе дни форума в павильоне F будет работать мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок ПМЭФ.
Все дни форума в павильоне F будет работать мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок ПМЭФ.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПавильон компании "Роснефть" накануне открытия форума.
Павильон компании "Роснефть" накануне открытия форума.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум в этом году будет проходить под девизом "Создавая экономику доверия".
Петербургский международный экономический форум в этом году будет проходить под девизом "Создавая экономику доверия".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтенд телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме-2018.
Стенд телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме-2018.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗнак парковки для автомобилей участников форума в центре Санкт-Петербурга.
Знак парковки для автомобилей участников форума в центре Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа период проведения ПМЭФ запущены регулярные шаттлы, которые будут следовать, в частности, от аэропорта "Пулково", от Московского вокзала, а также от официальных гостиниц ПМЭФ.
На период проведения ПМЭФ запущены регулярные шаттлы, которые будут следовать, в частности, от аэропорта "Пулково", от Московского вокзала, а также от официальных гостиниц ПМЭФ.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСеверная столица готовится принять около 15 тысяч гостей форума из более чем 100 стран мира.
Северная столица готовится принять около 15 тысяч гостей форума из более чем 100 стран мира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГость ПМЭФ на одном из стендов в "Экспофоруме".
Гость ПМЭФ на одном из стендов в "Экспофоруме".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ стартовый день ПМЭФ состоялся российский форум малого и среднего предпринимательства. Участники обсудили работу МСП и меры по усилению его роли в российской экономике.
В стартовый день ПМЭФ состоялся российский форум малого и среднего предпринимательства. Участники обсудили работу МСП и меры по усилению его роли в российской экономике.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПленарная сессия "Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?" открыла деловую программу форума МСП.
Пленарная сессия "Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?" открыла деловую программу форума МСП.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТрехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин в среду принял участие в презентации спортивной программы Петербургского международного экономического форума.
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин в среду принял участие в презентации спортивной программы Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДвукратный призер Олимпийских игр в метании молота, глава комиссии Европейского олимпийского комитета Юрий Тамм, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин, замдиректора Фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов и гольф-директор клуба "Петергоф" Инар Курамшин во время презентации спортивной программы ПМЭФ-2018.
Двукратный призер Олимпийских игр в метании молота, глава комиссии Европейского олимпийского комитета Юрий Тамм, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин, замдиректора Фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов и гольф-директор клуба "Петергоф" Инар Курамшин во время презентации спортивной программы ПМЭФ-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВолонтеры на Петербургском международном экономическом форуме-2018.
Волонтеры на Петербургском международном экономическом форуме-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители в "Экспофоруме" накануне официального открытия Петербургского международного экономического форума.
Посетители в "Экспофоруме" накануне официального открытия Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтойка регистрации гостей и участников Петербургского международного форума.
Стойка регистрации гостей и участников Петербургского международного форума.
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