Глава финского минэкономразвития примет участие в ПМЭФ

ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая — РИА Новости. Глава министерства экономического развития Финляндии Мика Линтиля в четверг примет участие в финско-российском круглом столе по вопросам циркулярной экономики, который пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в пресс-релизе министерства.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

"Финляндия и Россия уже давно сотрудничают в области циркулярной экономики. Я считаю, что мы можем совместно разрабатывать решения, например, для градостроительства и устойчивого использования леса", — сказал Линтиля.

Кроме того, Линтиля встретится с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, во время которой обсудит экономические отношения между странами, уточняется в релизе.

Финско-российский круглый стол по вопросам циркулярной экономики является частью официальной программы ПМЭФ. Модератором выступит бывший премьер-министр Финляндии (1991–1995) исполнительный председатель совета директоров East Office Эско Ахо. Ключевые докладчики: специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава минэкономразвития Финляндии Мика Линтиля.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.