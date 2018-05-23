Ингушетия подпишет на ПМЭФ соглашение с индийской фармкомпанией

НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписать девять соглашений, в том числе с индийской фармкомпанией об организации на территории республики производства офтальмологических лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Соглашение с компанией "Вартамана Интернэшнл Тредерс" предполагает организацию на территории Ингушетии производства глазных капель и других препаратов, ориентированных на офтальмологию. Сумма инвестиций составит 200 миллионов рублей. В России такого производства пока нет", — цитирует пресс-служба слова вице-премьера правительства Ингушетии Игоря Храновского.

Помимо этого, ожидается подписание соглашений с Калмыкией и Севастополем, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", АО "Российский экспортный центр", ООО "МТС", ассоциацией "Национальное конгресс-бюро", а также с двумя вузами Санкт-Петербурга — Национальным государственным университетом физкультуры и спорта им. Лесгафта и Военно-морской академией им. Кузнецова.

"Ингушетия использует площадку ПМЭФ не только для подписания достигнутых соглашений, но и для поиска новых бизнес-контактов, знакомства с главами крупных отечественных и зарубежных компаний. Что важно – на этом форуме ключевое внимание будет уделено обсуждению нового майского указа президента РФ, в котором обозначена стратегия социально-экономического развития страны. Уверен, что форум будет способствовать развитию и укреплению международных контактов России и наиболее эффективной реализации президентских инициатив", — цитирует пресс-служба слова главы республики Юнус-Бека Евкурова.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.