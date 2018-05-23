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Петербургский международный экономический форум

Ингушетия подпишет на ПМЭФ соглашение с индийской фармкомпанией

10:3923.05.2018
(обновлено: 11:30 23.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форумаВ конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписать девять соглашений, в том числе с индийской фармкомпанией об организации на территории республики производства офтальмологических лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Аккредитация участников перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ПМЭФ-2018 откроется дискуссией о малом бизнесе

"Соглашение с компанией "Вартамана Интернэшнл Тредерс" предполагает организацию на территории Ингушетии производства глазных капель и других препаратов, ориентированных на офтальмологию. Сумма инвестиций составит 200 миллионов рублей. В России такого производства пока нет", — цитирует пресс-служба слова вице-премьера правительства Ингушетии Игоря Храновского.

Помимо этого, ожидается подписание соглашений с Калмыкией и Севастополем, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", АО "Российский экспортный центр", ООО "МТС", ассоциацией "Национальное конгресс-бюро", а также с двумя вузами Санкт-Петербурга — Национальным государственным университетом физкультуры и спорта им. Лесгафта и Военно-морской академией им. Кузнецова.

Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Россия и Франция подпишут документы о развитии сотрудничества по атому
"Ингушетия использует площадку ПМЭФ не только для подписания достигнутых соглашений, но и для поиска новых бизнес-контактов, знакомства с главами крупных отечественных и зарубежных компаний. Что важно – на этом форуме ключевое внимание будет уделено обсуждению нового майского указа президента РФ, в котором обозначена стратегия социально-экономического развития страны. Уверен, что форум будет способствовать развитию и укреплению международных контактов России и наиболее эффективной реализации президентских инициатив", — цитирует пресс-служба слова главы республики Юнус-Бека Евкурова.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

Подготовка к ПМЭФ-2018
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСанкт-Петербургский международный экономический форум пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербургский международный экономический форум пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ эти дни Северная столица готовится принять около 15 тысяч гостей из более чем 100 стран мира.Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума-2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В эти дни Северная столица готовится принять около 15 тысяч гостей из более чем 100 стран мира.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАккредитация участников перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2018.Аккредитация участников перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аккредитация участников перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2018.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.Информационное табло Санкт-Петербургского международного экономического форума-2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ пленарном заседании форума примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.Конгрессно-выставочный центр Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форумаПодготовка к ПМЭФ-2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В пленарном заседании форума примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Санкт-Петербургского международного экономического форума.Стенд МИА Россия Сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Санкт-Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд банка ВТБ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".Стенд банка ВТБ в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд банка ВТБ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкШахматная гостиная накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.В конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Шахматная гостиная накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавная тема форума — "Создавая экономику доверия" — объединяет экономическую проблематику, вопросы цифровых технологий и человеческого капитала.В конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Главная тема форума — "Создавая экономику доверия" — объединяет экономическую проблематику, вопросы цифровых технологий и человеческого капитала.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд международного информационного агентства и радио "Спутник".Стенд международного информационного агентства и радио Спутник в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд международного информационного агентства и радио "Спутник".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд компании "Мерседес" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".Стенд компании Мерседес в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд компании "Мерседес" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники форума обсудят ключевые задачи, которые ставит перед современным бизнесом и обществом новая глобальная экономическая реальность.В конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Участники форума обсудят ключевые задачи, которые ставит перед современным бизнесом и обществом новая глобальная экономическая реальность.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа форуме медиагруппа "Россия сегодня" представит новый сервис — профессиональную версию мобильного приложения "Динамика дня" от РИА Новости. Подписчики получат доступ к новостным лентам, смогут создавать собственные ленты, искать информацию по ключевым темам дня, устанавливать персональные уведомления и читать полные тексты интересующих новостей.Стенд РИА Новости в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На форуме медиагруппа "Россия сегодня" представит новый сервис — профессиональную версию мобильного приложения "Динамика дня" от РИА Новости. Подписчики получат доступ к новостным лентам, смогут создавать собственные ленты, искать информацию по ключевым темам дня, устанавливать персональные уведомления и читать полные тексты интересующих новостей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд компании "Алмаз-Антей" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".Стенд компании Алмаз-Антей в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд компании "Алмаз-Антей" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ работе ПМЭФ-2018 примут участие руководители 40 инвестиционных фондов из 20 стран с общим объемом активов под управлением свыше 13,5 триллиона долларов. Это рекорд за все время проведения подобных встреч.В конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В работе ПМЭФ-2018 примут участие руководители 40 инвестиционных фондов из 20 стран с общим объемом активов под управлением свыше 13,5 триллиона долларов. Это рекорд за все время проведения подобных встреч.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа форум приедут представители крупных компаний из более чем 70 стран.В конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На форум приедут представители крупных компаний из более чем 70 стран.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ рамках ПМЭФ пройдет сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Время назад: холодная война против глобализации". Ее участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.В конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В рамках ПМЭФ пройдет сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Время назад: холодная война против глобализации". Ее участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанк"Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.В конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.
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